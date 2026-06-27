В Нижнем Новгороде огонь охватил три дома на площади 775 «квадратов»

Масштабный пожар произошел утром 27 июля на улице Снежной-Самочкина в Нижнем Новгороде.
Как уточнили в ГУ МЧС области, огонь охватил два частично жилых и одном нежилом строении барачного типа. Общая площадь пожара составила 775 квадратных метров. К счастью, никто из жителей не пострадал. Большинство из них переехали к родственникам, две семьи разместили во временном жилье.
По первой информации, у жильцов нескольких квартир сгорели документы. К решению этого вопроса подключилась районная администрация.
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