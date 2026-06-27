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БПЛА ВСУ ударил по музею «Самбекские высоты» под Ростовом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о попадании беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на территорию мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты». Инцидент произошел в результате воздушной атаки.

Источник: РИА "Новости"

«Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея “Самбекские высоты”. По предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются», — написал он.

По словам губернатора, на месте работают сотрудники экстренных служб, медики оказывают помощь пострадавшим. Возгорания и детонации не зафиксировано.

Мемориальный комплекс «Самбекские высоты» открыт в августе 2020 года в Неклиновском районе. Идея его создания появилась в 2013 году после встречи региональных властей с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками. Комплекс занимает площадь около 14 гектаров. В его состав входят мемориал Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога» (открыт в 1980 году), военно-исторический музей, информационно-выставочный центр, часовня в честь Воскресения Христова, Аллея памяти, памятник Солдату, Высота народной памяти, интерактивная площадка «Прорыв», амфитеатр и сад Победы.

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