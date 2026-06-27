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Донская прокуратура проконтролирует последствия атаки БПЛА на музей

Об этом сообщила пресс-служба донской прокуратууры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, правоохранители проконтролируют устранение последствий вражеской атаки БПЛА на территорию мемориального комплекса «Самбекские высоты».

Также сообщается о том, что прокурор Неклиновского района Ростовской области Виталий Брехачев лично контролирует ситуацию на месте.

Напомним, 27 июня 2026 года донской губернатор Юрий Слюсарь сообщил о том, что в результате падения сбитого российскими военными БПЛА ВСУ на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» есть пострадавшие.

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