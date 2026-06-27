В Красноярском крае утонул 16-летний подросток

27 июня на Ивановском пруду в селе Ивановка Ермаковского округа утонул подросток — предположительно, ему было 16 лет. В МЧС Красноярского края сообщили, что на месте трагедии сейчас работают специалисты оперативных служб и спасатели.
Родителей призывают уделять пристальное внимание детям, соблюдать меры предосторожности в зоне отдыха и не оставлять ребятишек без присмотра на воде.
Ранее мы писали, что завтра в центральных и южных округах края местами ожидаются дожди, град, грозы и шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду и более.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше