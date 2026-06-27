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В Красноярском крае утонул 16-летний подросток

В Ермаковском округе утонул подросток.

Источник: Комсомольская правда

27 июня на Ивановском пруду в селе Ивановка Ермаковского округа утонул подросток — предположительно, ему было 16 лет. В МЧС Красноярского края сообщили, что на месте трагедии сейчас работают специалисты оперативных служб и спасатели.

Родителей призывают уделять пристальное внимание детям, соблюдать меры предосторожности в зоне отдыха и не оставлять ребятишек без присмотра на воде.

Ранее мы писали, что завтра в центральных и южных округах края местами ожидаются дожди, град, грозы и шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду и более.

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