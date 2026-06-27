Что известно об атаке БПЛА по музею «Самбекские высоты»

В День молодежи, 27 июня, украинские беспилотники атаковали гражданские объекты Ростовской области. После полудня один из дронов-камикадзе взорвался на территории музея «Самбекские высоты». Пострадали 11 человек.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, раненые доставлены в больницу. После оказания первой помощи девять человек госпитализированы, двое отказались.
В субботний день в комплексе было многолюдно. Удар беспилотника пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Пожара, к счастью, не произошло, и экспозиция музея, по предварительным данным, не пострадала.
«Вражеская атака на “Самбекские высоты” — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году», — отметил Юрий Слюсарь.
Напомним, что в 1943 году на территории Ростовской области немецкие войска возвели неприступную линию обороны «Миус-фронт», прорвать которую советским войскам ценой больших потерь удалось после победы в Курской битве.
В 1980 году на месте кровопролитных боев на Самбекских высотах был открыт Мемориал Славы. В церемонии открытия принял участие первый секретарь компартии Азербайджанской ССР Гейдар Алиев, так как линию обороны врага прорывали сформированные в Баку 130-я и 148-я дивизии. В 2012 году по указу нового азербайджанского президента Ильхама Алиева, сына Гейдара Алиева, на реставрацию мемориала было выделено 57 миллионов рублей.
В 2013 году ветераны Великой Отечественной войны и поисковики обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с инициативой построить музей «Самбекские высоты». Деньги на строительство собирали волонтеры. Строительство современного комплекса стартовало в 2015 году на народные пожертвования и бюджетные средства. Торжественное открытие состоялось 30 августа 2020 года, в день 77-й годовщины освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
Сейчас в фондах музея насчитывается около двух тысяч экспонатов, в том числе полноразмерные копии советской и немецкой бронетехники времен Великой Отечественной. На территории комплекса разбит Сад Победы, а на Аллее Славы производятся захоронения обнаруженных поисковиками бойцов Красной армии.
Кстати.
Первая комбинированная атака ВСУ на Ростовскую область была ночью 27 июня, но зенитчики смогли перехватить над акваторией Таганрогского залива три ракеты «Фламинго». Беспилотники были уничтожены огнем мобильных огневых групп возле Каменска-Шахтинского и Новочеркасска.