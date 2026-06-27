На Дону в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали 12 сотрудников музея

Он также сообщил о том, что информация о пострадавших будет уточняться. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Вражеский БПЛА ударил по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала. «Вражеская атака на “Самбекские высоты” — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», — написал Юрий Слюсарь в МАХе.