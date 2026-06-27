Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали 12 сотрудников музея

Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, по оперативным данным, в результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» 12 пострадавших доставлены в больницу, из них десять госпитализированы, двое от госпитализации отказались. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Он также сообщил о том, что информация о пострадавших будет уточняться. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Вражеский БПЛА ударил по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала. «Вражеская атака на “Самбекские высоты” — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», — написал Юрий Слюсарь в МАХе.

Напомним, устранение последствий атаки БПЛА ВСУ на мемориальный комплекс «Самбекские высоты» проконтролирует донская прокуратура.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше