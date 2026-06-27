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После атаки ВСУ на «Самбекские высоты» пострадали 12 человек

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным сама экспозиция музея не пострадала», — написал губернатор.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Десять человек госпитализированы, еще двое отказались от дальнейшего лечения в стационаре. Врачи продолжают оказывать им необходимую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы. Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» находится рядом с селом Самбек под Таганрогом и посвящен советским воинам, участвовавшим в боях в этом районе в годы Великой Отечественной войны.

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