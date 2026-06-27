После атаки ВСУ на «Самбекские высоты» пострадали 12 человек

«Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным сама экспозиция музея не пострадала», — написал губернатор.
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Десять человек госпитализированы, еще двое отказались от дальнейшего лечения в стационаре. Врачи продолжают оказывать им необходимую помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы. Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» находится рядом с селом Самбек под Таганрогом и посвящен советским воинам, участвовавшим в боях в этом районе в годы Великой Отечественной войны.