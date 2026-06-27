ГАИ Минска показала видео с микроавтобусом, влетевшем в фуру и подземный переход

В Минске микроавтобус врезался в фуру и отлетел в подземный пешеходный переход на МКАД. Подробности жесткого ДТП сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла утром 27 июня на внешнем кольце МКАД. Предварительно установлено, что 64-летний водитель микроавтобуса Volkswagen совершил ДТП в районе третьего километра кольцевой автодороги, на пересечении МКАД и улицы Липовской.
Так, при перестроении мужчина не убедился, что его маневр будет безопасным. В итоге микроавтобус врезался в попутный седельный тягач МАЗ с полуприцепом. От удара иномарка выехала за пределы проезжей части, где еще врезалась в навес подземного пешеходного перехода.
В ДТП пострадали водитель и два пассажира микроавтобуса.
Volkswagen столкнулся с попутным тягачом. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В МЧС добавили, что после столкновения в авто оказались зажаты две женщины-пассажирки, которые не могли самостоятельно выбраться.
— Сотрудники МЧС использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы деблокировать пострадавших. Спасенных женщин передали медикам для госпитализации, — прокомментировали в пресс-службе.
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