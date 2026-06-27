Три БПЛА уничтожили на подлёте к Воронежу и в районе региона днём 27 июня

На подлёте к Воронежу и в одном из районов региона уничтожили ещё три БПЛА. Об этом днём субботы, 27 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В столице Черноземья объявлена отмена непосредственной угрозы удара беспилотников. При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области. Он действует с 8:41.
Несколькими часами ранее силы ПВО отразили атаку четырёх БПЛА на регион.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше