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Три БПЛА уничтожили на подлёте к Воронежу и в районе региона днём 27 июня

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

На подлёте к Воронежу и в одном из районов региона уничтожили ещё три БПЛА. Об этом днём субботы, 27 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В столице Черноземья объявлена отмена непосредственной угрозы удара беспилотников. При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области. Он действует с 8:41.

Несколькими часами ранее силы ПВО отразили атаку четырёх БПЛА на регион.

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