Число пострадавших в результате атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты» выросло до 12 человек

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее появилась информация, что в больницы доставили 11 пострадавших — двое из них от госпитализации отказались. В каком состоянии находятся люди, пока не сообщается.
— Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация по пострадавшим будет уточняться, прокомментировал губернатор.
Напомним, атака ВСУ на музей «Самбекские высоты» произошла 27 июня. Удар пришелся на основное здание, где располагается информационно-выставочный центр.
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