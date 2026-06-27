В Воронежской области сбили еще три беспилотника

Днем 27 июня на подлете к Воронежу и в одном из районов области сбили еще три украинских беспилотника. Ранее тем же днем губернатор сообщал об уничтожении четырех БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет.
Напомним, в регионе с 8.40 субботы действует режим опасности беспилотников. За день в Воронеже дважды звучали сирены воздушной тревоги в связи с угрозой непосредственного удара.
Соблюдайте меры предосторожности!
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