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В Воронежской области сбили еще три беспилотника

Всего за утро 27 июня ПВО обнаружило и уничтожило 7 БПЛА в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Днем 27 июня на подлете к Воронежу и в одном из районов области сбили еще три украинских беспилотника. Ранее тем же днем губернатор сообщал об уничтожении четырех БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет.

Напомним, в регионе с 8.40 субботы действует режим опасности беспилотников. За день в Воронеже дважды звучали сирены воздушной тревоги в связи с угрозой непосредственного удара.

Соблюдайте меры предосторожности!

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