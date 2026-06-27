В Перми на площади Гайдара случилось ДТП 27 июня

ДТП с участие двух автомобилей случилось на площади Гайдара в Перми, сообщили очевидцы сайту perm.aif.ru.
На кольце с круговым движением произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. Пострадали автомобили Лада-Нива и Шери.
Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки движение на дороге не затруднено.
Напомним, в Пермском крае за 2025 год выросли показатели смертности на дорогах. Количество ДТП с пострадавшими в Прикамье возросло на 7,5%, достигнув 2163 случаев за 2025 год. Число погибших в ДТП увеличилось на 6,8% (234 человека), а раненых — на 11,1% (свыше 2,8 тысячи человек).
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что суд освободил от наказания 70-летнего виновника смертельного ДТП под Пермью. Полиция Прикамья проверяет обстоятельства ДТП с автобусом в Соликамске.