В Перми на площади Гайдара случилось ДТП 27 июня

Напомним, в Пермском крае за 2025 год выросли показатели смертности на дорогах. Количество ДТП с пострадавшими в Прикамье возросло на 7,5%, достигнув 2163 случаев за 2025 год. Число погибших в ДТП увеличилось на 6,8% (234 человека), а раненых — на 11,1% (свыше 2,8 тысячи человек).