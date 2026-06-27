Количество пострадавших при атаке на музей «Самбекские высоты» выросло до 12

Число пострадавших при атаке на музей «Самбекские высоты» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Атака беспилотника на музей произошла сегодня утром, когда на территории комплекса было много посетителей. Дрон ударил в основное здание музея, в котором находились люди. К счастью, пожар не возник, в противном случае последствия могли бы быть еще более драматичными.
Согласно предварительной информации, в результате этого варварского террористического акта пострадали 11 человек. Все они были доставлены в больницы. Девять пострадавших госпитализировали сразу, двоим помощь оказали амбулаторно. Однако теперь, по уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 12 человек, а количество госпитализированных выросло до 10.
Губернатор Юрий Слюсарь назвал атаку на музей актом особого цинизма со стороны украинских военных.
Это уже вторая атака украинских нацистов на военно-патриотические музеи России за последние 17 дней. 10 июня дрон ВСУ ударил термитным зарядом в крышу Музея обороны Севастополя. В результате возникшего пожара почти полностью выгорело восстановленное после Великой Отечественной войны полотно панорамы обороны Севастополя. Спасти из огня удалось лишь отдельные фрагменты монументального произведения искусства.