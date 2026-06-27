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ВСУ заявили, что потеряли МиГ-29 в Полтавской области

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Воздушные силы ВСУ заявили о крушении украинского истребителя МиГ-29 в Полтавской области в ночь на субботу, летчик катапультировался.

Источник: © РИА Новости

«В ночь на 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 воздушных сил ВСУ, который выполнял боевое задание в Полтавской области. Подтверждаем потерю самолета, но украинский пилот успешно катапультировался», — говорится в сообщении в Telegram-канале воздушных сил.

Обстоятельства инцидента уточняются. В публикации не приводятся причины крушения самолета.

Чуть более недели назад воздушные силы ВСУ потеряли бомбардировщик Су-24М в Хмельницкой области на западе страны. Причины инцидента также не сообщались.