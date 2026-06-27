ВСУ заявили, что потеряли МиГ-29 в Полтавской области

«В ночь на 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 воздушных сил ВСУ, который выполнял боевое задание в Полтавской области. Подтверждаем потерю самолета, но украинский пилот успешно катапультировался», — говорится в сообщении в Telegram-канале воздушных сил.