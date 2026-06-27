Власти окажут поддержку жильцам сгоревших домов в Ленинском районе

Возгорание уничтожило два жилых дома. Один из них ранее был признан аварийным и уже находился в процессе расселения. Сразу после пожара с жильцами начали работать сотрудники администрации Ленинского района. Большинство людей временно переехали к родственникам, с остальными пострадавшими власти продолжают поддерживать постоянную связь.