Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака ВСУ на музейный комплекс «Самбекские высоты». Что известно

По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы.

Источник: РИА "Новости"

ВСУ ударили дроном по территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Атака произошла во время проведения фестиваля «Крылья славы», пострадали 12 человек.

ТАСС собрал основное об атаке.

Обстоятельства удара

  • В результате воздушной атаки дрон ВСУ попал на территорию музейного комплекса, сообщил Слюсарь.
  • В это время там проходил фестиваль «Крылья славы», посвященный советскому авиаконструктору Владимиру Петлякову.
  • Взрывов и пожаров не произошло. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
  • Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала.

Пострадавшие

  • По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы.
  • Еще два человека отказались от медицинской помощи.

Расследование

  • Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте по факту украинской атаки на музейный комплекс.
  • На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.

Реакция

  • Слюсарь назвал атаку актом особого цинизма. «Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году».

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше