Атака ВСУ на музейный комплекс «Самбекские высоты». Что известно

ВСУ ударили дроном по территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Атака произошла во время проведения фестиваля «Крылья славы», пострадали 12 человек.
ТАСС собрал основное об атаке.
Обстоятельства удара
- В результате воздушной атаки дрон ВСУ попал на территорию музейного комплекса, сообщил Слюсарь.
- В это время там проходил фестиваль «Крылья славы», посвященный советскому авиаконструктору Владимиру Петлякову.
- Взрывов и пожаров не произошло. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
- Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала.
Пострадавшие
- По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы.
- Еще два человека отказались от медицинской помощи.
Расследование
- Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте по факту украинской атаки на музейный комплекс.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.
Реакция
- Слюсарь назвал атаку актом особого цинизма. «Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году».
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