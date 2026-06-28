В Челябинской области пенсионерка лишилась 1,2 млн после сообщения о капремонте

Всё началось с текстового сообщения: женщине пришло уведомление с просьбой подтвердить согласие на капитальный ремонт и отправить код. Следом раздался звонок от незнакомца, который заявил, что пенсионерка ввела неправильные цифры, и попросил продиктовать новый код. Как только горожанка выполнила требование, звонивший сообщил, что её аккаунт на портале госуслуг взломан.
— Заподозрив неладное, женщина, отправилась в МФЦ и убедилась, что с её личным кабинетом всё в порядке, — рассказали в полиции. — Однако злоумышленники не остановились. В течение недели они непрерывно звонили и запугивали пенсионерку подозрительной активностью на её счетах, убеждая в необходимости перевести сбережения на «безопасные счета» ради спасения денег.
Под психологическим давлением горожанка обналичила накопления и совершила шесть переводов на указанные счета. Всего она перечислила аферистам 1,2 миллиона рублей. О случившемся пенсионерка позже рассказала своей родственнице, которая сразу распознала мошенническую схему и настояла на обращении в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Полицейские ведут розыск аферистов.
Ранее в Челябинской области вдова участника СВО отдала мошенникам 7 миллионов рублей.