Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области пенсионерка лишилась 1,2 млн после сообщения о капремонте

В Чебаркуле 68-летняя женщина попалась на уловку аферистов и перевела им 1,2 миллиона рублей. Пенсионерка поверила в фальшивое сообщение о капитальном ремонте, а мошенники несколько дней убеждали её перечислить все накопления на «безопасные счета». Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Всё началось с текстового сообщения: женщине пришло уведомление с просьбой подтвердить согласие на капитальный ремонт и отправить код. Следом раздался звонок от незнакомца, который заявил, что пенсионерка ввела неправильные цифры, и попросил продиктовать новый код. Как только горожанка выполнила требование, звонивший сообщил, что её аккаунт на портале госуслуг взломан.

— Заподозрив неладное, женщина, отправилась в МФЦ и убедилась, что с её личным кабинетом всё в порядке, — рассказали в полиции. — Однако злоумышленники не остановились. В течение недели они непрерывно звонили и запугивали пенсионерку подозрительной активностью на её счетах, убеждая в необходимости перевести сбережения на «безопасные счета» ради спасения денег.

Под психологическим давлением горожанка обналичила накопления и совершила шесть переводов на указанные счета. Всего она перечислила аферистам 1,2 миллиона рублей. О случившемся пенсионерка позже рассказала своей родственнице, которая сразу распознала мошенническую схему и настояла на обращении в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Полицейские ведут розыск аферистов.

Ранее в Челябинской области вдова участника СВО отдала мошенникам 7 миллионов рублей.