В Челябинской области пенсионерка лишилась 1,2 млн после сообщения о капремонте

— Заподозрив неладное, женщина, отправилась в МФЦ и убедилась, что с её личным кабинетом всё в порядке, — рассказали в полиции. — Однако злоумышленники не остановились. В течение недели они непрерывно звонили и запугивали пенсионерку подозрительной активностью на её счетах, убеждая в необходимости перевести сбережения на «безопасные счета» ради спасения денег.