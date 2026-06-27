Юрий Шалабаев рассказал о героизме нижегородских спасателей в июне

По словам мэра, за сухими строками ежемесячной сводки стоят реальные человеческие жизни, которые удалось сохранить. Одним из таких случаев стало происшествие 12 июня. Семнадцатилетний юноша неудачно прыгнул с мостика в воду и получил серьезную травму головы. На помощь ему оперативно пришли спасатели Юрий Морозов и Артём Соловьев. Они помогли подростку выбраться на берег, оказали первую помощь и передали пострадавшего медикам. В результате молодой человек остался жив.