Летевший в Сочи самолёт с омичами посадили во Владикавказе

Сегодня, 27 июня, в сочинском аэропорту действовали ограничения, затронувшие, в том числе, рейсы из Омска.
Лайнер авиакомпании «Россия» вылетел из нашего города в Сочи в 08:10, отстав от графика на час. Однако из-за введённых ограничений его перенаправили на запасной аэродром во Владикавказе.
Рейс перевозчика «Смартавиа» по плану должен был отправиться в Сочи в 09:15, но фактически покинул Омск с пятичасовой задержкой.
По информации сочинского аэропорта, всего сегодня по решению авиакомпаний на запасные площадки ушли 12 самолётов, а девять рейсов были отменены.