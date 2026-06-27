В Астрахани 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом

«По предварительным данным, в городе Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос», — говорится в сообщении.
Как уточняется, за медицинской помощью обратились не менее 12 человек. Все пострадавшие доставлены в инфекционный стационар. Лабораторные исследования подтвердили у них наличие сальмонеллеза.
Следственными органами организована проверка.