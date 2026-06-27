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В Астрахани 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом

В Астрахани не менее 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом после употребления продукции предприятия общественного питания, работающего на вынос. Об этом сообщает СУСК России по Астраханской области.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, в городе Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос», — говорится в сообщении.

Как уточняется, за медицинской помощью обратились не менее 12 человек. Все пострадавшие доставлены в инфекционный стационар. Лабораторные исследования подтвердили у них наличие сальмонеллеза.

Следственными органами организована проверка.

СК