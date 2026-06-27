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Сразу шесть автомобилей столкнулись на трассе Р-1: есть пострадавший

На трассе произошло попутное столкновение двух авто, и еще четыре врезались в них в результате цепной реакции.

Источник: Telegram / ГАИ Минщины

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Массовое ДТП с участием шести легковых автомобилей произошло в первой половине дня в субботу на трассе Р-1, сообщает Минская областная Госавтоинспекция.

Цепная авария случилась около 11:30 на 26-м километре автодороги «Минск — Дзержинск» в Дзержинском районе.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Tesla совершил попутное столкновение с автомобилем Porsche, которым управлял 31-летний мужчина. В результате последовавшей цепной реакции в аварию попали еще четыре машины: BMW, Lancia, Citroen и Chevrolet.

«В результате ДТП водитель автомобиля Porsche госпитализирован», — говорится в сообщении ГАИ.

По факту массового ДТП проводится проверка.

Водителей ГАИ призывает быть предельно внимательными, особенно в условиях установившейся в стране жаркой погоды, так как жара может стать причиной ухудшения самочувствия и рассеянного внимания, в таких обстоятельствах от поездок лучше отказаться.

За рулем важно полностью сосредоточиться на управлении, избегать любых отвлечений и строго соблюдать дистанцию, напоминают в ГАИ.