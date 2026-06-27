Беспилотная опасность вновь объявлена в Нижегородской области

Это уже второе подобное сообщение за день. Ранее, в 9:30 утра, режим беспилотной опасности был отменен после того, как действовал в ночь с 25 на 26 июня и сохранялся до утра 27 июня. Однако спустя примерно два с половиной часа жителям региона вновь начали поступать уведомления о введении ограничительного режима.