В Волгограде бросивший ребенка-инвалида отец оформил пенсию по уходу за ним

Глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от волгоградских следователей доклад по делу о мошенничестве после обращения матери ребенка-инвалида из Волгоградской области. Женщине из Волжского отказали в страховой пенсии по уходу за 15-летним сыном-инвалидом из-за того, что ранее заявление на эту выплату уже подал отец ребенка. Самое интересное, что в жизни ребенка он не принимает никакого участия, однако уже шестой год получает деньги от государства.