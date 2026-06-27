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Число отравившихся сальмонеллезом в Астраханской области выросло до 14

Число госпитализированных с сальмонеллезом после употребления готовой продукции из гастронома в Астраханской области увеличилось до 14, среди них четверо детей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Источник: Freepik

Ранее в управлении информировали о 12 госпитализированных. По данным прокуратуры, зафиксирован один летальный исход. Организована проверка по признакам ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Управление Роспотребнадзора по Астраханской области выявило нарушения в работе цеха гастронома.

«Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них 4 детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты. На месте работает следственно-оперативная группа.

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