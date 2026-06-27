В Минске мужчина утонул из-за спора с женщиной

Житель Минска утонул из-за спора с женщиной, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла 27 июня в водоеме Слепянской водной системы. Предварительно установлено, что 56 летний мужчина отдыхал на берегу Слепянки в компании со знакомыми, они выпивали. Потом минчанин поспорил с 41 летней женщиной, что проплывет водоем на скорость.
— Во время заплыва минчанин начал погружаться под воду и вскоре исчез из поля зрения, — рассказали СК.
Друзья обнаружили минчанина на дне водоема. Спасатели достали утонувшего из воды, прибывшие медики его реанимировали, но спасти не смогли.
Работает следственно-оперативная группа.