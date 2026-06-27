В Минске мужчина утонул из-за спора с женщиной

Трагедия произошла 27 июня в водоеме Слепянской водной системы. Предварительно установлено, что 56 летний мужчина отдыхал на берегу Слепянки в компании со знакомыми, они выпивали. Потом минчанин поспорил с 41 летней женщиной, что проплывет водоем на скорость.