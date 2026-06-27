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В Минске мужчина утонул из-за спора с женщиной

Минчанин поспорил с женщиной и утонул в Слепянке.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска утонул из-за спора с женщиной, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 27 июня в водоеме Слепянской водной системы. Предварительно установлено, что 56 летний мужчина отдыхал на берегу Слепянки в компании со знакомыми, они выпивали. Потом минчанин поспорил с 41 летней женщиной, что проплывет водоем на скорость.

— Во время заплыва минчанин начал погружаться под воду и вскоре исчез из поля зрения, — рассказали СК.

Друзья обнаружили минчанина на дне водоема. Спасатели достали утонувшего из воды, прибывшие медики его реанимировали, но спасти не смогли.

Работает следственно-оперативная группа.

СК