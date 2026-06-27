Из-под руин в Венесуэле спасли 15-летнюю девочку и ее питомца

«Мы нашли живой Камилу Софию Медину Ривас, девочку 15 лет, которая оказалась в ловушке вместе со своим питомцем на девятом этаже обрушившегося здания», — написал Букеле в соцсети X.
В своей публикации политик отметил, что спасателям пришлось пробивать стены, чтобы добраться до подростка. Позднее президент Сальвадора опубликовал видеозапись, на которой спасённую девочку переносят на носилках в автомобиль скорой помощи.
Букеле также сообщил в соцсети X, что спасатели извлекли из-под завалов собаку девочки по кличке Шанель. Видео спасения животного также размещено на странице президента.
Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что к ликвидации последствий разрушительных землетрясений в настоящее время привлечён 861 спасатель из десяти стран, а также специалисты ООН. По словам политика, спасательные команды прибыли из США, Мексики, Сальвадора, Швейцарии, Колумбии, Испании, Эквадора, Чили, Доминиканы и Панамы, к ним присоединилась специализированная поисково-спасательная группа ООН.
Вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, магнитуда первого землетрясения составила 7,2, второго — 7,5. Согласно последним данным властей Венесуэлы, число погибших достигло 920. Разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности оказать помощь Каракасу.