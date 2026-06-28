В Челябинской области ливень размыл насыпь пруда, затопив дороги и дома

Разрушение гидротехнического сооружения вызвало неконтролируемый поток воды, который сразу же привёл к подмыву участка региональной автомобильной дороги «Миасс — Черновское» на пятом километре, а также повредил местную дорогу внутри посёлка. По данным на текущий момент, подтопление затронуло 12 частных домовладений. Ситуация в них различается: в одном из домов вода проникла непосредственно в жилые помещения, в то время как в остальных 11 случаях она заполнила только подполы и хозяйственные постройки.