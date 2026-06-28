В Челябинской области ливень размыл насыпь пруда, затопив дороги и дома

В Миасском городском округе 27 июня из-за сильных осадков произошёл серьёзный инцидент, создавший угрозу для жителей и инфраструктуры. В районе посёлка Черновское не выдержала напора воды защитная насыпь старого пожарного пруда, что привело к её размыву, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.
Разрушение гидротехнического сооружения вызвало неконтролируемый поток воды, который сразу же привёл к подмыву участка региональной автомобильной дороги «Миасс — Черновское» на пятом километре, а также повредил местную дорогу внутри посёлка. По данным на текущий момент, подтопление затронуло 12 частных домовладений. Ситуация в них различается: в одном из домов вода проникла непосредственно в жилые помещения, в то время как в остальных 11 случаях она заполнила только подполы и хозяйственные постройки.
Сейчас ситуация стабилизируется. Уровень воды на подтопленных территориях начал снижаться, и, по оценкам специалистов, рисков дальнейшего увеличения площади подтопления нет. Для полной ликвидации последствий и обеспечения комфорта жителей власти дополнительно организуют откачку воды из жилого сектора. На повреждённом участке дороги напор воды значительно ослаб, и теперь поток проходит через штатные водопропускные трубы, встроенные в дорожное полотно.
На месте происшествия развёрнут оперативный штаб. Работают представители администрации муниципалитета, сотрудники службы ГО и ЧС. Организовано дежурство дорожных служб. Для обеспечения безопасности и предотвращения заторов движение по дороге «Миасс — Черновское» и местной дороге в посёлке временно ограничено. Для проезда транспорта и жителей организован объездной маршрут. Сразу после того, как вода полностью сойдёт, дорожные службы приступят к оценке ущерба и работам по восстановлению размытого дорожного полотна.
Ситуация находится на особом контроле Администрации Миасского городского округа, а также профильных министерств региона — Министерства ЖКХ и Министерства дорожного хозяйства Челябинской области. Ведётся постоянный мониторинг обстановки.