Съела пюре и котлеты из гастронома: Сын погибшей от отравления женщины поделился деталями трагедии

В Астрахани 62-летняя женщина скончалась после того, как съела картофельное пюре и, предположительно, рыбные котлеты, купленные в местном гастрономе. Об этом РЕН ТВ рассказал ее сын. Через несколько часов после приема пищи у пенсионерки начались сильная рвота и диарея, ее госпитализировали.