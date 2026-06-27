Съела пюре и котлеты из гастронома: Сын погибшей от отравления женщины поделился деталями трагедии

В Астрахани 62-летняя женщина скончалась после того, как съела картофельное пюре и, предположительно, рыбные котлеты, купленные в местном гастрономе. Об этом РЕН ТВ рассказал ее сын. Через несколько часов после приема пищи у пенсионерки начались сильная рвота и диарея, ее госпитализировали.
Спустя полтора дня состояние женщины резко ухудшилось, ее перевели на искусственную вентиляцию легких, после чего она скоропостижно скончалась. В медицинском заключении указан сальмонеллез. Сын погибшей уверен, что причиной смерти стало именно отравление продуктами, купленными в магазине.
Вместе с матерью отравилась и ее внучка, которая также ела еду из этого гастронома. Сейчас девочка госпитализирована. Мужчина уже дал показания следователям и ожидает, что виновные понесут заслуженное наказание. В гастрономе, как выяснили РЕН ТВ, сейчас пустые полки, вся готовая продукция убрана.
Ранее KP.RU писал, что 27 июня в Астрахани произошло массовое отравление в предприятии общепита, в результате которого пострадали минимум 14 человек, включая четверых детей, один человек скончался.