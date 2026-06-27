Пострадавшие от удара по музею под Ростовом находятся в состоянии средней степени

Министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян, который прибыл на место по поручению губернатора региона Юрия Слюсаря, проинформировал, что за медпомощью обратились 12 граждан. Он отметил, что из них 11 были доставлены в городскую больницу скорой помощи Таганрога, а один несовершеннолетний — в ростовскую больницу № 20.
Варданян раскрыл детали по госпитализированным: на данный момент в больницах остаются десять пострадавших, все они — с нетяжёлыми травмами (лёгкая и средняя степень). Двое граждан после осмотра врачей предпочли обойтись без круглосуточного наблюдения и ушли домой. Также спикер добавил, что если возникнет необходимость, региональный Центр медицины катастроф немедленно задействует транспорт для доставки пациентов в любую областную клинику.
В рамках рабочего визита Наири Варданян посетил профильное медучреждение, где лично побеседовал с пострадавшими. Пациенты выразили признательность врачебному персоналу за чёткость и скорость оказания экстренной помощи.
«Для оказания помощи и оперативной эвакуации на территорию мемориального комплекса были направлены семь бригад скорой медицинской помощи из Неклиновского района и Таганрога», — отмечено в тексте.
Высокую оценку министра получил и управленческий подход таганрогской ГКБСМП. Персонал больницы сработал на опережение: узнав о трагедии, сотрудники явочным порядком вышли на внеплановые смены. Это управленческое решение обеспечило бесперебойную маршрутизацию потока раненых и предоставление полного спектра экстренной хирургической помощи в условиях аврала.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ВСУ нанесли удар с применением БПЛА по территории мемориального комплекса «Самбекские высоты». В результате атаки ранены 12 человек. На месте инцидента работают экстренные службы. При этом губернатор отметил, что признаков взрыва или пожара на территории комплекса не зафиксировано.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.