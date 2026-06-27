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Четыре человека пострадали при ударе БПЛА по рынку в Сватово

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских боевиков с использованием БПЛА на точку быстрого питания, расположенную на центральном рынке в Сватово.

Источник: РИА "Новости"

Как написал Пасечник на платформе «Макс», в результате происшествия «ранены четыре человека: двое мужчин и две женщины». Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в местную больницу.

Отмечается, что 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели для дальнейшего лечения в административный центр.

«Враг по выходным бьет по местам большого скопления мирных жителей — это не что иное, как террористические атаки и провокации», — подчеркнул глава республики.

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