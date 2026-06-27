В Тюменской области пенсионеры избили ребёнка за малину, свисавшую через забор

Мать пострадавшего показала состояние ребёнка: все ноги у него в синих гематомах, по телу идут многочисленные ссадины и синяки. Женщина лично отправилась к обидчикам за объяснениями, но те своей вины не признали. Пожилая соседка и вовсе заявила, что детей нужно своевременно бить и именно так заниматься воспитанием. Мать мальчика уже обратилась в полицию с официальным заявлением и зафиксировала побои. Сейчас стражи порядка выясняют все подробности инцидента.