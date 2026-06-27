В Тюменской области пенсионеры избили ребёнка за малину, свисавшую через забор

Пенсионеры избили палками мальчика за сорванную за забором малину. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости.
По её словам, сын гулял с другом возле дома, где пожилые соседи держат малиновые кусты. Часть растения разрослась и выходила далеко за пределы забора. Именно эти ветки и привлекли внимание детей. Однако пенсионер с супругой решили устроить им суровую трёпку. Один мальчик успел вырваться и убежать, а второго они оттаскали за уши и избили палками.
Мать пострадавшего показала состояние ребёнка: все ноги у него в синих гематомах, по телу идут многочисленные ссадины и синяки. Женщина лично отправилась к обидчикам за объяснениями, но те своей вины не признали. Пожилая соседка и вовсе заявила, что детей нужно своевременно бить и именно так заниматься воспитанием. Мать мальчика уже обратилась в полицию с официальным заявлением и зафиксировала побои. Сейчас стражи порядка выясняют все подробности инцидента.
Ранее в Кирове мужчина напал на 14-летнюю девочку прямо на детской площадке. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Всё произошло на улице Левитана. Мужчина, который гулял с маленьким мальчиком, неожиданно набросился на подростка. Он несколько раз ударил её кулаками, после чего толкнул, и школьница упала на землю, а затем поспешила уйти с площадки.
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