Собянин сообщил об уничтожении уже 13 БПЛА с начала суток в Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении в МАКС.
18 июня в результате атаки украинских беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены. Слюсарь выразил соболезнования семье погибшего. В результате атаки также поврежден тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов. На месте работают экстренные службы.
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