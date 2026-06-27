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Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о перехвате подразделениями ПВО двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы.

«Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в соцсетях.

Через несколько секунд мэр сообщил о сбитии ещё одного БПЛА, летевшего на столицу.

До этого Росавиация проинформировала, что аэропорт Внуково осуществляет приём и отправку рейсов, координируя действия с уполномоченными органами. Это связано с временными ограничениями воздушного пространства в районе аэропорта, что может повлечь изменения в расписании.

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