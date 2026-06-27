«Пират» из Одессы погиб в учебном центре после мобилизации

По данным публикации, его призвали на военную службу и отправили на подготовку в учебный центр. Во время прохождения обучения он скончался.
«Известный одессит, который передвигался по городу в костюме пирата, был мобилизован и скончался в учебке», — говорится в материале.
В соцсетях мужчина называл себя «гей-медведь».
Ранее на Украине при неясных обстоятельствах погиб один из заметных критиков главкома ВСУ Александра Сырского. Речь идёт о лейтенанте сил специальных операций Виталии Цокуре с позывным Ветер. Офицер неоднократно высказывался против решений Сырского. После его смерти в украинской националистической среде начали обсуждать версию о возможной причастности военной контрразведки СБУ.
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