«Пират» из Одессы погиб в учебном центре после мобилизации

Ранее на Украине при неясных обстоятельствах погиб один из заметных критиков главкома ВСУ Александра Сырского. Речь идёт о лейтенанте сил специальных операций Виталии Цокуре с позывным Ветер. Офицер неоднократно высказывался против решений Сырского. После его смерти в украинской националистической среде начали обсуждать версию о возможной причастности военной контрразведки СБУ.