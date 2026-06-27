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«Пират» из Одессы погиб в учебном центре после мобилизации

Житель Одессы, которого горожане знали по прогулкам в образе пирата, умер после мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики и соцсети.

Источник: Life.ru

По данным публикации, его призвали на военную службу и отправили на подготовку в учебный центр. Во время прохождения обучения он скончался.

«Известный одессит, который передвигался по городу в костюме пирата, был мобилизован и скончался в учебке», — говорится в материале.

В соцсетях мужчина называл себя «гей-медведь».

Ранее на Украине при неясных обстоятельствах погиб один из заметных критиков главкома ВСУ Александра Сырского. Речь идёт о лейтенанте сил специальных операций Виталии Цокуре с позывным Ветер. Офицер неоднократно высказывался против решений Сырского. После его смерти в украинской националистической среде начали обсуждать версию о возможной причастности военной контрразведки СБУ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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