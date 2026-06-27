Бастрыкин затребовал доклад после массового отравления в астраханском гастрономе

Региональное управление СКР в настоящее время ведёт дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель астраханского следственного управления Могушков лично представил доклад о ходе расследования и обо всех выясненных на данный момент обстоятельствах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате.