Бастрыкин затребовал доклад после массового отравления в астраханском гастрономе

Региональное управление СКР в настоящее время ведёт дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель астраханского следственного управления Могушков лично представил доклад о ходе расследования и обо всех выясненных на данный момент обстоятельствах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате.
Напомним, после употребления готовой еды из гастронома «Михайловский» в больницы попали 14 человек. У всех лабораторно подтверждён сальмонеллёз, среди госпитализированных — четверо детей. Одна женщина скончалась. Следственный комитет уже возбудил по данному факту уголовное дело. Вместе с тем Роспотребнадзор приостановил деятельность рыбного цеха, чья продукция стала причиной массового отравления.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.