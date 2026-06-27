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Число погибших при ударе ВСУ по брянскому селу Петрятинка выросло до двух

Число погибших после удара ВСУ по селу Петрятинка выросло до двух человек. Об этом рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Женщина, получившая тяжёлое ранение, скончалась, несмотря на усилия врачей. Медики сделали всё возможное, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких», — написал Ковальчук в своём телеграм-канале.

Семьям погибших пообещали оказать материальную помощь и необходимую поддержку.

Ранее сегодня в Брянской области мирный житель погиб после атаки дрона-камикадзе на автомобиль. БПЛА ударил по машине, которая была припаркована рядом с магазином в деревне Петрянинка Злынковского района.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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