Число погибших при ударе ВСУ по брянскому селу Петрятинка выросло до двух

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких», — написал Ковальчук в своём телеграм-канале.
Семьям погибших пообещали оказать материальную помощь и необходимую поддержку.
Ранее сегодня в Брянской области мирный житель погиб после атаки дрона-камикадзе на автомобиль. БПЛА ударил по машине, которая была припаркована рядом с магазином в деревне Петрянинка Злынковского района.
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