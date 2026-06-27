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Porsche, Tesla и еще четыре автомобиля попали в жесткое ДТП под Дзержинском

Жесткое массовое ДТП произошло под Дзержинском по вине 22-летнего на Tesla.

Источник: Комсомольская правда

Сразу шесть авто попали в массовое ДТП в Дзержинском районе, сообщили в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома.

Жесткая авария произошла примерно в 11.30 на 26 километре автодороги Р-1. Предварительно установлено, что 22-летни водитель Tesla въехал в попутное Porsche, за рулем которого был 31-летний водитель.

ДТП в Дзержинском районе. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.

После столкновения Tesla и Porsche врезались в автомобили BMW, Lancia, Citroen и Chevrolet.

В аварии пострадал водитель Porsche, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

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