Porsche, Tesla и еще четыре автомобиля попали в жесткое ДТП под Дзержинском

Сразу шесть авто попали в массовое ДТП в Дзержинском районе, сообщили в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома.
Жесткая авария произошла примерно в 11.30 на 26 километре автодороги Р-1. Предварительно установлено, что 22-летни водитель Tesla въехал в попутное Porsche, за рулем которого был 31-летний водитель.
ДТП в Дзержинском районе. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.
После столкновения Tesla и Porsche врезались в автомобили BMW, Lancia, Citroen и Chevrolet.
В аварии пострадал водитель Porsche, его госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
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