СК показал видео с места удара ВСУ по музею «Самбекские высоты» под Ростовом

Военные следователи и криминалисты работают на месте атаки ВСУ по мемориальному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области, сообщил СК, опубликовав оперативное видео.
На кадрах видно, как специалисты производят изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшей экспертизы и установления материального ущерба.
Днем в субботу ВСУ с помощью дронов прицельно нанесли удар по музейному комплексу, где в этот момент находились посетители. Как сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь, по последним данным, пострадали 12 человек.
По словам губернатора, удар пришелся по основному комплексу зданий музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала.
СК в связи со случившемся возбудил уголовное дело о теракте.
Мемориал Славы на месте кровопролитных боев 1943 года на Самбекских высотах был открыт в 1980 году. С 2020-го здесь работает современный музейный комплекс.