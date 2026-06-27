В астраханском гастрономе изымают документы после массового отравления

Следователи пришли за документами в астраханский общепит. Видео © Telegram/ СУ СК России по Астраханской области.
После изъятия документов следственные действия продолжатся в цеху, откуда поставлялась продукция. СК устанавливает лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, после употребления готовой еды из гастронома «Михайловский» в больницы попали 14 человек. У всех лабораторно подтверждён сальмонеллёз, среди госпитализированных — четверо детей. Одна женщина скончалась. Следственный комитет уже возбудил по данному факту уголовное дело. Вместе с тем Роспотребнадзор приостановил деятельность рыбного цеха, чья продукция стала причиной массового отравления.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.