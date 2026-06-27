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Блогера-женоненавистника Аванесова расстреляли в собственном авто в США

В США неизвестные открыли стрельбу по автомобилю общественного активиста Армена Аванесова. О произошедшем сообщил его знакомый в Telegram-канале «Кавказская община».

В США неизвестные открыли стрельбу по автомобилю общественного активиста Армена Аванесова. О произошедшем сообщил его знакомый в Telegram-канале «Кавказская община».

По имеющимся данным, нападение произошло на парковке, когда Аванесов находился в машине. Сообщается, что он получил ранения и был госпитализирован. При этом официального подтверждения информации о его состоянии пока не поступало.

Аванесов получил известность после резких публичных высказываний в адрес осетинских девушек и их внешнего вида. В конце июня он, как сообщалось, собирался приехать в Северную Осетию для встречи с людьми, критиковавшими его деятельность, передает Telegram-канал.

Ранее в турецкой провинции Денизли 11 человек получили ранения в результате инцидента с огнестрельным оружием во время свадебной церемонии. Подросток 15 лет, находившийся в свадебном кортеже, попытался произвести традиционный выстрел из дробовика в воздух, однако дробь срикошетила от земли и попала в находившихся рядом людей.

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