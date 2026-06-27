Силы ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Об этом в субботу, 27 июня, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава в МАКС.
Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили 27 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ.
26 июня в результате атаки украинских дронов на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина. Также власти зарегистрировали повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске.