Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Об этом в субботу, 27 июня, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Об этом в субботу, 27 июня, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава в МАКС.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили 27 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ.

26 июня в результате атаки украинских дронов на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина. Также власти зарегистрировали повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше