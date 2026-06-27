Юрий Слюсарь: из 10 пострадавших от БПЛА ВСУ из больницы выписаны 8 дончан

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, 27 июня 2026 года, по данным на 19.30 из больницы выписаны восемь из десяти госпитализированных сегодня днем в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе.