Юрий Слюсарь: из 10 пострадавших от БПЛА ВСУ из больницы выписаны 8 дончан

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, 27 июня 2026 года, по данным на 19.30 из больницы выписаны восемь из десяти госпитализированных сегодня днем в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе.
Уточняется, что двое, а среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян, состояние пациентов стабильное.
«Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим, желаю скорейшего выздоровления», написал губернатор донского региона.
Весь день на месте ЧП находился заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев. Выяснилось, что повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра.
28 июня 2026 года на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты регионального Минкультуры и Минстроя, которые оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея.
Экспозиция в музее не пострадала. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Пока музейный комплекс приостановил работу.
Напомним, устранение последствий атаки БПЛА ВСУ на мемориальный комплекс «Самбекские высоты» проконтролирует донская прокуратура.