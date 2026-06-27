В США четыре человека ранены в перестрелках после сенсации Кабо-Верде на ЧМ

Сотни жителей вышли на центральные улицы города вечером 26 июня, чтобы отпраздновать сенсационный выход сборной Кабо-Верде в плей-офф дебютного для неё чемпионата мира. Именно в этой общине, насчитывающей около 20 тысяч выходцев из африканского островного государства, радость от победы быстро переросла в хаос. Полиция зафиксировала несколько перестрелок в районе главной улицы. Всех пострадавших экстренно доставили в больницу, однако характер и тяжесть ранений пока не уточняются.