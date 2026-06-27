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В США четыре человека ранены в перестрелках после сенсации Кабо-Верде на ЧМ

Массовые гулянья футбольных болельщиков в американском Броктоне обернулись стрельбой и ранением как минимум четырёх человек. Об инциденте сообщил телеканал NBC News.

Сотни жителей вышли на центральные улицы города вечером 26 июня, чтобы отпраздновать сенсационный выход сборной Кабо-Верде в плей-офф дебютного для неё чемпионата мира. Именно в этой общине, насчитывающей около 20 тысяч выходцев из африканского островного государства, радость от победы быстро переросла в хаос. Полиция зафиксировала несколько перестрелок в районе главной улицы. Всех пострадавших экстренно доставили в больницу, однако характер и тяжесть ранений пока не уточняются.

В настоящее время полицейские продолжают расследование случившегося. У них уже имеется один подозреваемый — темнокожего мужчины в тёмном свитере. Поиски остальных участников конфликта продолжаются.

Напомним, что футболисты сборной Кабо-Верде впервые в истории вышли в плей-офф мирового первенства. Решающей стала нулевая ничья с командой Саудовской Аравии в заключительном туре. Встреча завершилась со счётом 0:0. Африканская команда завершила групповой раунд без единой победы. Несмотря на это три подряд ничьи позволили им занять второе место в группе H.

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