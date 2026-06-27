Число погибших при атаке ВСУ по автомобилю в Брянской области выросло до двух

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины по автомобилю в населенном пункте Петрятинка Брянской области выросло до двух человек. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук в личном канале в мессенджере MAX.
«Растет число жертв украинских нацистов. Количество погибших в результате бесчеловечного удара в селе Петрятинка выросло до двух человек», — написал он.
Ковальчук сообщил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшей при атаке ВСУ мирной жительницы. Однако полученные ранения оказались слишком тяжелыми.
Ранее стало известно, что киевский режим атаковал гражданский автомобиль в Брянской области. В результате удара водитель машины погиб на месте. Пассажирка транспортного средства была доставлена в больницу с серьезными травмами.