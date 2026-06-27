После атаки ВСУ по музею под Ростовом в больнице остаются двое, включая ребёнка

«Из больницы выписаны восемь человек, из 10 госпитализированных сегодня днём в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса “Самбекские высоты” в Неклиновском районе. Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное», — написал он в своём телеграм-канале.