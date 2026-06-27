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После атаки ВСУ по музею под Ростовом в больнице остаются двое, включая ребёнка

После атаки ВСУ на мемориальный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом в больницах остаются двое пострадавших, в том числе семилетняя девочка. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Из больницы выписаны восемь человек, из 10 госпитализированных сегодня днём в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса “Самбекские высоты” в Неклиновском районе. Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор выразил искреннее сочувствие пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления.

Напомним, что беспилотный летательный аппарат атаковал мемориальный комплекс «Самбекские высоты», пострадали 12 человек. Следственный комитет России незамедлительно возбудил уголовное производство. Инцидент квалифицировали как террористический акт. На месте инцидента работают экстренные службы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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