После атаки ВСУ по музею под Ростовом в больнице остаются двое, включая ребёнка

«Из больницы выписаны восемь человек, из 10 госпитализированных сегодня днём в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса “Самбекские высоты” в Неклиновском районе. Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное», — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор выразил искреннее сочувствие пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления.
Напомним, что беспилотный летательный аппарат атаковал мемориальный комплекс «Самбекские высоты», пострадали 12 человек. Следственный комитет России незамедлительно возбудил уголовное производство. Инцидент квалифицировали как террористический акт. На месте инцидента работают экстренные службы.
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