Украинцев предупредили о долгих отключениях света из-за жары

В интервью изданию «Новости.Live» он сказал, что страна уже вошла в период регулярных ограничений. По его словам, проблемы будут касаться не только предприятий, но и обычных потребителей.
Первые сигналы уже были в Киеве. На левом берегу города из-за высокой нагрузки отключалось оборудование подстанций. Самым сложным временем могут стать вечера. Люди возвращаются домой, включают кондиционеры, а солнечные электростанции к этому моменту уже почти не дают энергию.
Игнатьев предупредил, что при такой жаре отключения для населения могут длиться до пяти часов. Он отметил, что одни только кондиционеры создают на Украине дополнительную нагрузку около 2,3 ГВт·ч.
На днях экстренные отключения света уже вводили в Киеве. Сначала ограничения по команде «Укрэнерго» затронули левый берег города. Позже электричество начало пропадать и на правом берегу столицы. Жителям пришли уведомления об экстренных отключениях уже по всему Киеву.
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