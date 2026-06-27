Музей «Самбекские высоты» под Ростовом приостановил работу после удара ВСУ

«Как доложил мой заместитель Андрей Фатеев, который в течение дня находился на месте происшествия, повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки», — написал он в своём телеграм-канале.
Экспозиция самого музея, к счастью, уцелела, однако под вопросом оказалась судьба мультимедийного оборудования. Комплекс закрыли для посетителей. Уже завтра на территории начнут разбирать завалы и ликвидировать последствия атаки. К оценке ущерба подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя.
Напомним, что 27 июня беспилотный летательный аппарат, запущенный украинскими вооружёнными формированиями, нанёс удар по территории музея в Ростовской области, где находились посетители. 12 человек получили ранения. По факту случившегося Следственный комитет России инициировал уголовное расследование. В ведомстве сообщили, что действия украинских вооружённых формирований, атаковавших гражданскую инфраструктуру, подпадают под статью о террористическом акте.
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