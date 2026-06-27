Музей «Самбекские высоты» под Ростовом приостановил работу после удара ВСУ

Экспозиция самого музея, к счастью, уцелела, однако под вопросом оказалась судьба мультимедийного оборудования. Комплекс закрыли для посетителей. Уже завтра на территории начнут разбирать завалы и ликвидировать последствия атаки. К оценке ущерба подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя.