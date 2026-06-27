Число жертв землетрясений в Венесуэле перевалило за 1,4 тысячи человек

Тысячи семей остались без крова и размещены в убежищах. Ранее сообщалось о 589 жертвах.
Ранее последствия мощного землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра попали на кадры с беспилотника. На видео видны масштабные разрушения и полностью уничтоженные кварталы. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня и стали одними из самых мощных в стране более чем за столетие.
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Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше