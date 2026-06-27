Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв землетрясений в Венесуэле перевалило за 1,4 тысячи человек

По последним данным, более 1430 человек погибли в результате мощных землетрясений, сотрясших Венесуэлу 24 июня. Как сообщает портал ElDiario со ссылкой на главу Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, также зафиксировано 3238 пострадавших.

Источник: Life.ru

Тысячи семей остались без крова и размещены в убежищах. Ранее сообщалось о 589 жертвах.

Ранее последствия мощного землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра попали на кадры с беспилотника. На видео видны масштабные разрушения и полностью уничтоженные кварталы. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня и стали одними из самых мощных в стране более чем за столетие.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше