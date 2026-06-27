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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек

Число жертв землетрясений в Венесуэле достигло 1430 человек, медицинская помощь оказана более 3,2 тыс. пострадавших, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Источник: Reuters

«На этот час… мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования — их семьям и близким», — сказал Родригес в ходе очередного брифинга, трансляцию которого вело национальное телевидение.

Как уточнил политик, медицинскую помощь получили 3238 человек. Власти также зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья. Для них организовано размещение в убежищах, оказывается необходимая поддержка.

Родригес сообщил, что медики провели свыше 12 тыс. выездных консультаций в зонах бедствия. Более 5 тыс. человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

К международной помощи присоединились новые иностранные медицинские и спасательные группы. Общая численность зарубежных спасателей достигла 2242 человек.

В среду у северного побережья Венесуэлы с интервалом менее минуты произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра и Каракасе. Власти ввели режим чрезвычайного положения, поисково-спасательные работы продолжаются.

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