Собянин сообщил об отражении атаки уже 21 направлявшегося к Москве БПЛА

Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили 27 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ.
26 июня в результате атаки украинских дронов на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина. Также власти зарегистрировали повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске.
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